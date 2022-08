El Ayuntamiento de Elche saca a la venta este miércoles los bonos movilidad que no se hayan canjeado

El Ayuntamiento de Elche saca este miércoles a la venta los bonos de movilidad para la compra de bicicletas, patinetes eléctricos y kits de electrificación que, adquiridos el pasado 10 de agosto, no han sido canjeados en los comercios adheridos a la iniciativa, habiendo con ello expirado el plazo de 14 días que había para ello.

Desde el área de Movilidad se ha destinado a esa iniciativa medio millón de euros y a fecha de este lunes se ha certificado el consumo de 430.000 euros.

Con ello, está pendiente de que se canjeen bonos adquiridos por un montante económico de 70.000 euros. De esa cantidad, los bonos que no se hagan efectivos a lo largo del día de hoy, se sacarán de nuevo a la venta mañana a partir de las 09:00 horas a través de la plataforma web creada para la adquisición de esos bonos, tal y como ha explicado Esther Díez, concejala de Movilidad en el Ayuntamiento de Elche.

Los bonos para bicicletas que no superen los 500 euros de precio son de 150 o 300 euros; para los kits de electrificación que no superen los 800 euros, hay bonos de 400 euros; para los patinetes que no superen el precio de 550 euros se dispone de bonos de 200 o 350 euros; y para bicicletas eléctricas que no superen los 1.800 euros el bono es de 600 euros.

Desde la descarga del bono, el usuario tendrá un plazo de 14 días naturales para hacer uso del mismo o hasta el 30 de septiembre y de esta medida se pueden beneficiar personas residentes en el municipio, acreditándose en los establecimientos adheridos a la campaña con el DNI o, en su defecto, con el padrón.