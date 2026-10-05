El Ayuntamiento de Elche contrata por 180.000 euros la instalación de toldos vela en nueve colegios

El Ayuntamiento de Elche ha adjudicado por un montante económico de 180.000 euros la instalación de toldos vela en nueve colegios del municipio.

Se trata de los colegios Jaume I, Ramón Llull, Mariano Benlliure, La Alcudia, El Toscar, Miguel de Unamuno, Princesa de Asturias, La Galia y Rodolfo Tomás i Samper de El Altet.

Los trabajos contratados se desarrollarán con un plazo de ejecución de dos meses.

Claudio Guilabert ha destacado que con los toldos vela que se van a colocar se da continuidad a la política promovida por el actual equipo de gobierno con el objetivo de “mejorar los espacios de los colegios y crear un mayor confort para las comunidades educativas”.

Además, Guilabert ha explicado que el Ayuntamiento está apostando por las velas tensadas frente a las estructuras metálicas tradicionales, ya que “mejoramos tanto la temperatura como los espacios de sombra”.

Las velas toldo que se van a instalarán proporcionarán sombra y protección frente a los rayos UV, así como contrarrestar los efectos del calor en los patios escolares, mejorando las condiciones para el desarrollo de las actividades al aire libre.

Guilabert ha subrayado que la elección de los centros responde a las peticiones realizadas por las propias comunidades educativas y al trabajo conjunto con la concejalía de Educación.