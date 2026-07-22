El Ayuntamiento de Elche clausura una segunda campa en Torrellano Alto con capacidad para 3.700 vehículos

La guerra del Ayuntamiento de Elche contra las campas de aparcamiento de vehículos en el entorno del aeropuerto no cesa. La Policía Local ilicitana clausuró anoche una nueva instalación de esas características ubicada en Torrellano Alto y que, según ha informado el alcalde ilicitano Pablo Ruz, actuaba sin ninguna licencia de actividad y que, contando con hasta nueve parcelas distintas unidas físicamente y con 50.000 metros cuadrados de superficie. Tenía capacidad para hasta 3.700 vehículos.

Esa campa es la segunda que se clausura en los últimos meses, después de que en el mes de abril la Junta de Gobierno Local impulsara los trámites para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana a fin de regular la implantación de ese tipo de actividad en el municipio.

Además, las dos empresas propietarias de esas campas cerradas por la Policía Local han pedido en los juzgados medidas cautelares para frenar la clausura, pero en ambos casos han sido rechazadas.

Esas dos resoluciones judiciales han sido consideradas por el alcalde de Elche como “un aval” de la Justicia a los trámites administrativos ejecutados por el Ayuntamiento para el cierre de campas y, por extensión, a la iniciativa municipal emprendida por la administración local para regular esa actividad.

El alcalde de Elche ha explicado que en total hay 110 campas para vehículos de las que alrededor de 80 han sido inspeccionadas por parte de la Policía Local. En todas se ha detectado algún tipo de irregularidad.

Casi la mitad de las campas identificadas se establecieron antes de la última modificación del Plan General de Ordenación Urbana acometida por el Ayuntamiento y una treintena cuenta con autorización y permisos que avalan su actividad con una licencia provisional del año 2005, pendiente de revisión en la actualidad.

El primer edil ha señalado que ahora se está trabajando en el procedimiento de clausura de otras dos campas, que es una acción que se espera ejecutar durante las próximas semanas.

El alcalde de Elche ha criticado también que, pese a esa imposibilidad de apertura de campas, se está detectando alquileres de terrenos para esa actividad por importes de hasta 25.000 euros al mes.

Por otro lado, Pablo Ruz ha informado que los vehículos estacionados en las campas clausuradas podrán ser retirados por sus propietarios con acompañamiento de la Policía Local.