Anselmi, antes del Elche-Celta: "Giráldez y yo compartimos ciertos gustos futbolísticos"

Martín Anselmi ha comparecido en la previa del Elche-Celta en la sala de prensa del Martínez Valero. El cuadro ilicitano buscará su primera victoria de la temporada en casa para brindarle una alegría a la afición franjiverde. El Celta llegará con un ojo puesto en el encuentro de Europa League ante la Juventus, previsto para el jueves 15 de octubre.

Anselmi ha ensalzado al Celta y el "buen fútbol" que despliega el conjunto gallego . "Giráldez y yo compartimos ciertos gustos futbolísticos", ha admitido. No ha querido entrar a valorar el regreso de Aleix Febas, puesto que no le llegó a entrenar en el Elche. Además de Febas, también regresan Sergio Carreira y Álvaro Núñez.

El preparador bonaerense no ha desvelado quién suplirá la "sensible baja" de Fede Redondo, expulsado ante el Espanyol. Sobre Lomonaco, ha dicho que "todos los disponibles están preparados para iniciar". El defensa argentino aún no se ha estrenado ni siquiera en una convocatoria.

Otra opción pasa por retrasar la posición de Javi Morcillo. Ya actuó como central durante casi todo el partido ante el Espanyol después de la expulsión de Redondo. Lo lógico es que el catalán juegue como mediocentro y Anselmi apueste por un defensa para cubrir el hueco de Fede.