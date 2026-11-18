La nadadora Ángela Martínez se ha proclamado subcampeona de España en el Nacional de piscina corta celebrado en Madrid. La deportista ilicitana obtuvo la medalla de plata en la prueba de los 800 libre con una marca de 8:29.79. María de Valdés consiguió la medalla de oro.

Martínez logró la segunda posición en una emocionante prueba tras un gran sprint final. Peleó la plata con la gallega Carla Carrón, pero tuvo mejor tiempo. A falta de solo 25 metros, la de Elche iba en tercera posición.

Ángela Martínez está en un gran momento de forma, puesto que la semana pasada fue sexta en los 10 kilómetros en la primera etapa de la Copa del Mundo de aguas abiertas que se disputó en Cancún. Ahora se marchará a una concentración en altura en Sierra Nevada con el equipo nacional para preparar las próximas etapas del Mundial.

La nadadora es una de las deportistas del momento en Elche. Ya participó en los Juegos Olímpicos de París en 2024 y Los Ángeles 2028 está en el horizonte de la joven ilicitana.