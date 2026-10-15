Alejandro Soler se cae de la candidatura al Congreso del PSOE en la provincia; el cupo de Elche es Antonio Rodes

Antonio Rodes, exsecretario general del PSOE de Elche y expresidente de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, es el cupo con el que van a contar los socialistas ilicitanos en la lista de la formación política provincial en la candidatura al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 29 de noviembre.

De esa candidatura se cae Alejandro Soler, actual diputado en las Cortes Generales y secretario general de los socialistas ilicitanos, pese a que la dirección de la agrupación local había requerido formal y expresamente su presencia en puestos de salida en esa lista electoral.

En la candidatura del Congreso también van a estar Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena; Fernando Portillo, del PSOE de Petrer; y María Márquez, concejala en el Ayuntamiento de Santa Pola.

La candidatura a las elecciones generales del 29 de noviembre del PSOE de la provincia de Alicante, que está liderado como secretario general por Rubén Alfaro, alcalde de Elda, fue aprobada por unanimidad en la noche de este pasado miércoles por el Comité Provincial celebrado en el municipio de l'Alfàs del Pi.

Lista al Senado

Por otro lado, la candidatura del Senado está compuesta por Quico Fenollar (Alicante), Cristina Escoda (Benidorm) y Vicent Grimalt (ex alcalde de Denia).