El alcalde de Elche pide reformas en educación, liberalización del suelo para viviendas y separación de los poderes del Estado

El alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), ha reivindicado este pasado lunes la hispanidad como vínculo entre las naciones que comparten una historia, una lengua y una cultura común.

Lo ha hecho durante su intervención en el acto institucional celebrado en la plaza de Baix con motivo de la conmemoración del 12 de octubre, Día de la Hispanidad.

Ruz ha puesto en valor la presencia en Elche de 17.000 residentes procedentes de países hispanoamericanos, especialmente de Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay, Chile o Bolivia, y destacó los vínculos de convivencia, solidaridad e integración que enriquecen la sociedad ilicitana.

También reivindicó reformas en educación, impuestos, liberalización del suelo para viviendas y separación de los poderes del Estado.

En el ámbito de la vivienda, Ruz ha señalado que es necesario “liberalizar” suelo urbano y “permitir a los ayuntamientos promover la construcción de millones de viviendas, como respuesta a las dificultades que encuentran miles de jóvenes para acceder a un hogar y comenzar un proyecto de vida independiente”.

“¿Si se pudo hacer hace sesenta años, por qué ahora no es posible?”, ha defendido el primer edil ilicitano que ha pedido una mayor autonomía económica para las administraciones locales.

En materia educativa, el alcalde de Elche ha solicitado trabajar en la aprobación de ley nacional de “reconstrucción educativa” que “permita a los padres elegir cómo educar a sus hijos y que promueva el esfuerzo, la memorización, la excelencia y la promoción social”.

Por otro lado, Pablo Ruz ha reclamado “reducir las cargas impositivas, eliminar la burocracia innecesaria y apoyar a los autónomos y empresarios que generan empleo y oportunidades”. Asimismo, ha considerado necesario “blindar la separación de poderes, especialmente el poder judicial, como garantía del Estado de Derecho”.