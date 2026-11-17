La empresa mixta Aigües d’Elx ha completado la instalación de un sistema de mallas para reducir vertidos al río Vinalopó. Lo ha hecho colocando diez mallas de fibra textil en cinco puntos de alivio en la zona de Barrachina y la EL-20 para reducir el vertido de residuos sólidos al río Vinalopó en épocas de lluvias intensas.

Esas mallas se instalan cerradas, con pequeños orificios, y se despliegan de forma dinámica a medida que retienen sólidos, para permitir atrapar los residuos, a la vez que dejan pasar el agua.

Desde el Ayuntamiento de Elche se ha subrayado este martes que el sistema de mallas “busca dar solución a los vertidos que se producen cuando la red de saneamiento entra en carga por las fuertes precipitaciones y es necesario aliviar el exceso de agua al cauce fluvial para evitar el colapso del sistema de saneamiento municipal”.

El pasado año comenzaron las pruebas piloto desde Aigües d’Elx con la colocación de las primeras mallas en dos puntos diferentes, para comprobar su resistencia a la fuerza y la presión del agua de los aliviaderos y que los materiales utilizados eran óptimos para este sistema. Se ha podido comprobar que una gran parte de los residuos retenidos son toallitas que, en lugar de depositarse en una papelera, se arrojan de manera indebida al inodoro.

Durante el pasado mes de octubre se instalaron mallas de retención de esas características en dos ocasiones ante las posibles lluvias torrenciales, lo que, según las estimaciones del Ayuntamiento, permitió evitar la dispersión de casi cuatro toneladas de residuos sólidos a lo largo del cauce del río y en su entorno natural.