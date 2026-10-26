El aeropuerto Alicante-Elche comienza la temporada de invierno con 125 conexiones directas a 31 países

La temporada de invierno 2026-2027 en el Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ ya está en marcha. Arrancó este pasado domingo y se va a prolongar durante los próximos meses, hasta finales del mes de marzo del próximo año.

Entre los datos más significativos con los ha comenzado la temporada invernal en el aeropuerto destacan el incremento de un 5 % respecto a la campaña pasada de los asientos (plazas) ofertadas por el conjunto de las 28 compañías aéreas que operan con base en el aeropuerto de El Altet de Elche.

Tras ese incremento, la cifra de plazas ofertadas se sitúa en 8,6 millones de asientos.

El aeropuerto va a tener conexión con 125 destinos directos, de los que seis son nuevos.

También crece en la temporada turística de invierno recién iniciada el número de países con los que hay conexión en el aeropuerto de Elche. Van a ser 31, dos más que en la pasada campaña.

Las cinco compañías aéreas con más vuelos ofertadas en el aeropuerto Alicante-Elche son, por este orden, Ryanair (3,3 millones de plazas, 15 aviones con base en el aeropuerto y 79 rutas), Vueling (900.000 asientos), EasyJet, Jet2.com y Wizz Air.

A lo largo de la presente temporada de invierno se van a crear nuevas conexiones en el aeropuerto. Entre ellos son enlaces con Venecia o Catania, en Italia; con Moldavia; y desde finales de año está previsto crear conexiones con los aeropuertos de A Coruña o Santiago de Compostela.