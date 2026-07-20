El Viver Wine Fest regresa el 7 de agosto como una de las grandes citas del verano en el Alto Palancia

El Viver Wine Fest volverá el próximo 7 de agosto al parque municipal de La Floresta con una nueva edición que consolida este evento como una de las principales citas enoturísticas del verano en el Alto Palancia.

Organizado por la Cooperativa de Viver, el festival comenzará a las 20:30 horas y ofrecerá a los asistentes una experiencia que combina vino, gastronomía y música en directo. Tras reunir a unas 300 personas en la edición de 2025, el evento espera volver a atraer a visitantes de distintos puntos de la Comunitat Valenciana.

El festival nació en 2017 coincidiendo con el lanzamiento de los primeros vinos elaborados por la cooperativa. Tras un paréntesis de dos años por la pandemia, regresó en 2022 con un formato renovado y una nueva ubicación en el parque de La Floresta, donde ha continuado creciendo.

La directora de Agroturismo de la Cooperativa de Viver, Cati Corell, destaca que el festival nació con la intención de acercar sus vinos al público "de una manera diferente" y asegura que, con el paso de los años, se ha convertido en "una cita muy esperada" que también contribuye a promocionar el municipio y el territorio.

La programación incluirá barra libre de vinos de la Cooperativa de Viver, una propuesta gastronómica del chef Kike Peris, del restaurante Río Palancia by Randurías, y la actuación del grupo De Perdidos al Rock, con un repertorio de éxitos de las décadas de los sesenta a los dos mil.

La cita llega, además, en un momento de reconocimiento para los vinos de la cooperativa, que han obtenido distinciones en concursos nacionales e internacionales y recientes valoraciones del crítico británico Tim Atkin, Master of Wine.

Las entradas ya están a la venta a través de la página web de la Cooperativa de Viver hasta completar el aforo.