Vithas Castellón recuerda que el autocuidado ayuda a detectar enfermedades a tiempo y prevenir complicaciones

Con motivo del Día Internacional del Autocuidado, que se celebra este viernes 24 de julio, profesionales de los hospitales Vithas de la Comunitat Valenciana han insistido en la importancia de prestar atención a las señales que envía el organismo y mantener hábitos saludables para prevenir enfermedades y favorecer su detección precoz.

Desde el Hospital Vithas Castellón, la especialista en Medicina Familiar María Elena Puzzi ha destacado que el autocuidado cobra especial importancia en personas con enfermedades crónicas. En este sentido, recomienda mantener una buena hidratación, especialmente durante los meses de calor, consumir alimentos de temporada que favorezcan la reposición de electrolitos, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y utilizar protección solar cuando sea necesario.

Además, recuerda que seguir correctamente el tratamiento prescrito y controlar la tensión arterial de forma periódica son medidas que ayudan a evitar complicaciones.

Los especialistas de Vithas señalan también que síntomas como la pérdida o ganancia de peso sin causa aparente, el cansancio persistente, la falta de aire, las palpitaciones, los cambios en el sueño o las alteraciones del hábito intestinal o urinario pueden ser indicios de problemas de salud que conviene valorar de forma precoz.

Asimismo, destacan la importancia de realizar revisiones médicas periódicas y participar en los programas de cribado recomendados según la edad y los factores de riesgo, ya que permiten detectar determinadas enfermedades en fases iniciales.

En el ámbito de la salud mental, los profesionales recuerdan que el autocuidado también pasa por identificar cambios emocionales o de comportamiento que interfieran en la vida cotidiana y buscar ayuda especializada cuando sea necesario. Entre las señales de alerta figuran la ansiedad frecuente, el aislamiento social, la pérdida de interés por las actividades habituales o las alteraciones importantes del estado de ánimo.