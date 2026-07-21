La Unió alerta de una “situación crítica” en los cítricos de Castellón por el avance de la araña roja

La Unió Llauradora ha pedido al Ministerio de Agricultura la puesta en marcha de un Plan Estatal de Gestión de Resistencias frente a la araña roja en cítricos ante el avance de una plaga que, según la organización, se ha convertido en uno de los principales problemas fitosanitarios de la citricultura mediterránea.

La situación es especialmente preocupante en la provincia de Castellón, principal zona productora de clementinas de España, donde La Unió asegura que las poblaciones de este ácaro están alcanzando niveles sin precedentes en numerosas parcelas de Clemenules. Los daños provocados por la araña roja reducen la capacidad de los árboles para desarrollarse, debilitan las plantaciones y afectan a la calidad comercial de la fruta.

Además del impacto sobre la cosecha, la organización agraria alerta del incremento de los costes de producción. Según sus datos, algunos tratamientos específicos contra esta plaga ya superan los 2.700 euros por hectárea, una cifra que consideran difícil de asumir para muchas explotaciones en un contexto de elevados costes agrícolas.

La Unió advierte también de una pérdida progresiva de eficacia de algunos productos autorizados, una situación que podría estar relacionada con la aparición de resistencias debido a la capacidad de adaptación de la plaga y a la reducción de materias activas disponibles tras las restricciones europeas.

Ante este escenario, la organización reclama una estrategia estatal que incluya una red de vigilancia de resistencias, más investigación en métodos de control biológico y la agilización de nuevas herramientas para combatir la plaga.

Asimismo, La Unió ha solicitado que responsables del Ministerio de Agricultura y de la Generalitat Valenciana visiten las principales zonas productoras de clementinas de Castellón para conocer sobre el terreno la magnitud de los daños y el aumento de los costes que, según la entidad, amenaza la viabilidad de miles de explotaciones.