La UNED de Castellón organiza una jornada sobre intervención policial y gestión de emergencias

La UNED de Castellón celebrará el próximo 13 de octubre de 2026 la I Jornada sobre Intervención Policial y Gestión de Emergencias en Incendios Urbanos, Forestales e Industriales, una actividad gratuita y abierta a todas las personas interesadas.

La jornada se desarrollará online, tanto en directo como en diferido, y no será necesario contar con titulación previa para participar. El programa abordará diferentes aspectos relacionados con la prevención, investigación, intervención y coordinación ante incendios, con la participación de especialistas de distintos ámbitos, como Esther Llorente Cerdá, técnica de Medio Ambiente y Protección Civil e ingeniera técnica forestal o Ángel Lorenzo Guitiérrez, bombero forestal especialista conductor de INFOCA.

El encuentro pretende ofrecer una visión transversal de la gestión de emergencias y abordar la coordinación entre policías, bomberos, Protección Civil, profesionales forestales, administraciones y otros servicios de emergencia.

La inscripción es gratuita y está abierta a participantes de toda España.