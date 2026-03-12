Tradiciones y vanguardia se unen en la visita de Na Violant a Lexus Castellón.

Un año más, Lexus es el vehículo oficial dels Cavallers de la Conquesta para las fiestas de la Magdalena, ya que ambas entidades comparten valores que aunque parezcan distantes en el tiempo van unidos de la mano. La tradición y elegancia que se pone en valor tanto en las actividades dels Cavallers de la Conquesta como en la confección de los fantásticos trajes de Na Violant y de sus Dones de Companya, se une a los valores artesanales y tradicionales de los maestros Takumi en los que se basa Lexus para el diseño y fabricación de sus vanguardistas vehículos.

Dentro de esta sinergia Na Violant y sus Dones de Companya visitaron oficialmente las instalaciones de Lexus Castellón disfrutando de cada uno de sus modelos en especial del nuevo modelo, el RZ eléctrico.

Durante la visita Victoria Arcos, Na Violant 2026, y Hector Prades como Prohom entregaron al gerente de Lexus Castellón, Javier Arrando, la insignia del 75 Aniversario, y el libro oficial dels Cavallers de la conquista, Crónica, de estas fiestas de la Magdalena 2026