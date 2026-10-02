El temporal deja hasta 170 litros en Cervera del Maestre y afecta a más de 71.000 alumnos

Las lluvias torrenciales han dejado acumulados de hasta 170 litros por metro cuadrado en Cervera del Maestre, 155 en Aín, 143 en Cabanes y una media de 100 litros en Torreblanca, Peñíscola, Santa Magdalena, Vinaroz o Playa de Almassora. En Almassora, los bomberos han tenido que realizar achiques en varias viviendas, mientras que también han intervenido en Peñíscola y Oropesa. No hay carreteras cortadas, aunque se circula con dificultad en algunos tramos de la CV-205 entre Tales y Fuentes de Ayódar, en la CV-235 entre Viver-Alcublas y la carretera que une Eslida y Artana por acumulación de agua y desprendimientos.

El temporal ha obligado a suspender las clases en 37 municipios, una medida que afecta a más de 71.000 alumnos de la provincia. Además, Emergencias de la Generalitat ha activado la Situación 0 del Plan Especial de Inundaciones en la zona de la Sénia-Baix Maestrat ante el riesgo de desbordamientos. La medida supone reforzar la vigilancia de cauces y puntos especialmente conflictivos.

En cuanto a la sanidad, se reprogramarán las intervenciones quirúrgicas no urgentes, consultas y pruebas diagnósticas previstas ayer y hoy en los centros sanitarios de Castellón. Quedan fuera las operaciones urgentes, oncológicas y de prioridad uno. Los centros de salud permanecerán cerrados hasta las tres de la tarde y los puntos de atención continuada ampliarán su horario para garantizar la asistencia de urgencias.