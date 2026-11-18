SOM Festival prepara su edición de 2027 reafirmando una de las señas de identidad que han definido su trayectoria: ser el festival de Castelló y crecer de la mano de la ciudad. Una filosofía que se reflejará tanto en su imagen como en su programación, con una apuesta destacada por el talento y la cultura del territorio.

En esta nueva edición, el universo creativo de Ripollés, uno de los artistas castellonenses con mayor proyección internacional, estará presente en la imagen del festival gracias a la cesión de su obra artística, que aportará personalidad y carácter a la cita musical.

El compromiso con el talento local también tendrá un espacio protagonista sobre el escenario. El 25 % de los artistas que integrarán la programación serán músicos de Castelló, que actuarán como antesala de grandes nombres del panorama musical. Una iniciativa destinada a dar visibilidad a los artistas de la tierra, impulsar sus carreras y facilitar su conexión con nuevos públicos y figuras de referencia.

La programación de 2027 ya ha confirmado sus dos primeros nombres: El Barrio, que actuará el próximo 17 de julio y cuyas entradas ya están disponibles en www.somfestival.es, y Los Secretos, que llegarán al festival el viernes 30 de julio. Las entradas para este segundo concierto saldrán a la venta mañana a través de la web oficial.

Pero la contribución de SOM Festival a Castelló va mucho más allá de la música. Los datos de la edición de 2026 ponen de manifiesto su capacidad de atracción turística, con asistentes procedentes de numerosos puntos de España y de distintos países. Una proyección internacional que contribuye a posicionar Castelló como destino musical y cultural, atrayendo visitantes de Europa y de otros continentes.

El impacto económico y social también se refleja en el empleo. El 100 % de los puestos de trabajo directos e indirectos generados por el festival se cubren con personas del territorio. En cuanto al empleo directo, el 94 % corresponde a vecinos de Castelló ciudad, mientras que el 6 % restante procede de otros municipios de la provincia.