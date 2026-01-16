El sector del azulejo firma un nuevo convenio con incrementos salariales progresivos

La industria cerámica de la Comunitat Valenciana contará con un nuevo convenio colectivo hasta 2028, tras el acuerdo firmado entre la patronal ASCER y los sindicatos CCOO del Hábitat PV y FICA-UGT PV. El texto, rubricado este viernes, fija un marco laboral de tres años y establece subidas salariales acumuladas del 8 % durante su vigencia.

En concreto, el convenio contempla incrementos del 3 % en 2026, otro 3 % en 2027 y un 2 % en 2028, con una cláusula de revisión que permitirá ajustes adicionales de hasta un 1 % anual si el IPC supera las subidas pactadas. Las actualizaciones, en ese caso, tendrían efectos desde el 1 de enero del año siguiente.

Patronal y sindicatos firman el convenio | ASCER

Además del apartado salarial, el acuerdo introduce como principal novedad un protocolo climático orientado a prevenir los efectos de fenómenos meteorológicos adversos sobre los trabajadores del sector. También fija la jornada anual en 1.760 horas para 2026 y 2027, y en 1.752 horas para 2028.

El convenio es de aplicación a la industria de fabricación de azulejos, pavimentos y baldosas cerámicas de la Comunitat Valenciana y busca, según las partes firmantes, aportar estabilidad laboral al sector en un contexto de importantes retos industriales y económicos.