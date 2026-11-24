La compañía de bajo coste Ryanair ha superado el millón de pasajeros transportados hacia y desde el aeropuerto de Castellón y ha anunciado una nueva conexión para el próximo verano con la ciudad alemana de Memmingen.

Así lo ha destacado este martes Alejandra Ruiz, portavoz de Ryanair en España, durante su intervención en el VI Encuentro Profesional del Sector Aeronáutico y Aeroespacial del Aeropuerto de Castellón.

Ruiz ha reivindicado la trayectoria de esta compañía en el aeropuerto de Castellón, donde opera desde 2015 y ha transportado ya más de un millón de pasajeros.

La compañía mantiene actualmente diez rutas desde las instalaciones castellonenses, con conexiones a siete mercados diferentes, y prevé conservar esta oferta durante el próximo verano, con Memmingen como novedad.

Ruiz ha destacado la evolución de la compañía en la provincia desde que comenzó a operar con dos conexiones, Bristol y Londres, hasta alcanzar las diez rutas actuales. Según los datos facilitados por la portavoz, Ryanair mueve más de 221.000 pasajeros anuales desde el aeropuerto castellonense y ha superado el millón de viajeros transportados hacia y desde Castellón.

“Llevamos 11 años operando en Castellón, tuvimos la suerte además de inaugurar estas instalaciones en el año 2015”, ha recordado Ruiz, que ha valorado la diversificación de las conexiones como uno de los aspectos más destacados de la evolución de la compañía en la provincia.

La portavoz ha atribuido este crecimiento al trabajo conjunto de la región, el aeropuerto y la aerolínea. “Esa diversidad de rutas es sin duda fruto de un trabajo conjunto y muy buen trabajo de la región, del aeropuerto de Castellón y de Ryanair”, ha señalado.

De cara a la próxima temporada de verano, la compañía mantendrá las diez rutas que opera actualmente e incorporará Memmingen como novedad. Ruiz ha expresado la voluntad de seguir aumentando el tráfico de pasajeros y contribuir al desarrollo turístico y económico de la provincia.

Castellón, un destino con potencial de crecimiento

Durante su intervención, la representante de Ryanair también ha valorado las fortalezas turísticas de Castellón y su capacidad para atraer visitantes nacionales e internacionales. Entre sus atractivos ha mencionado las playas, la oferta de montaña y naturaleza y unos precios que considera competitivos respecto a otros destinos españoles.

“Tiene un destino mucho menos saturado con respecto a otros destinos españoles y, por tanto, unos precios todavía muy atractivos y muy competitivos que pueden seguir atrayendo a mucho público, tanto nacional como extranjero”, ha afirmado.

Ruiz también ha destacado el potencial industrial de la provincia, con sectores como la aeronáutica y la cerámica, y ha definido el aeropuerto como “una enorme puerta y un activo impresionante” para impulsar las oportunidades de estas actividades económicas.

No obstante, ha apuntado que uno de los retos de Castellón pasa por reforzar la promoción turística durante todo el año y avanzar en la desestacionalización. En su opinión, la provincia todavía tiene margen para crecer en los meses fuera de la temporada alta.

“Castellón, definitivamente, ahora mismo está en la buena dirección, pero todavía tiene mucha capacidad de crecimiento y mucha capacidad para poder crecer en los meses fuera de la temporada alta”, ha indicado.

Competitividad y planes de crecimiento

Más allá de su actividad en Castellón, Ruiz ha defendido la necesidad de mantener la competitividad del sector aéreo europeo ante factores como las crisis geopolíticas, el encarecimiento del combustible y las presiones regulatorias.

“El éxito de nuestro negocio es poder ofrecer siempre las tarifas más bajas y ofrecer una amplísima red de rutas en Europa”, ha explicado. En este sentido, ha reclamado una reforma del sistema europeo de control aéreo para reducir retrasos y costes, así como más inversiones en combustibles sostenibles de aviación.