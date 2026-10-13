El puerto de Castellón ensaya un sistema de robots coordinados para inspeccionar el fondo marino

El puerto de Castellón ha acogido nuevas pruebas del Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas (CIRTESU) de la Universitat Jaume I (UJI) para mejorar la inspección de entornos marinos mediante el uso coordinado de robots de superficie y submarinos.

La investigación busca facilitar las tareas de inspección, mantenimiento y reparación de infraestructuras marinas, especialmente en zonas de difícil acceso. El sistema permite supervisar las operaciones de forma remota, con el objetivo de aumentar la seguridad y reducir la necesidad de intervención directa.

Dos robots que trabajan de forma coordinada

El experimento combina un robot autónomo de superficie con otro submarino. Durante las pruebas, el equipo investigador validó un algoritmo capaz de coordinar ambos dispositivos y localizar en tiempo real el robot submarino desde la plataforma de superficie.

Para ello, el sistema utiliza dos sensores 3D LiDAR y la información procedente de los sensores de navegación de los robots.

La tecnología integra estos datos mediante técnicas conocidas como SLAM, que permiten a los robots calcular su posición mientras elaboran progresivamente un mapa del entorno. La innovación del CIRTESU consiste en combinar la localización y la cartografía de la superficie y del entorno submarino en una única representación.

De esta forma, el operador que supervisa la misión de manera remota puede consultar una visión actualizada de la posición de ambos robots y de los elementos relevantes del escenario en el que trabajan.

Colaboración entre la UJI y el puerto

Estas pruebas se enmarcan en el convenio de colaboración firmado en julio de 2024 entre la Universitat Jaume I y el puerto de Castellón. El acuerdo permite realizar ensayos experimentales de tecnologías desarrolladas en diferentes proyectos de investigación financiados con fondos públicos.

Desde la firma del convenio, se han llevado a cabo distintas pruebas relacionadas con la navegación autónoma, la inspección submarina, la intervención robotizada, la realización de batimetrías y las comunicaciones inalámbricas bajo el agua.

La investigación del CIRTESU continúa explorando las posibilidades de la robótica subacuática para facilitar futuras operaciones en infraestructuras marinas.