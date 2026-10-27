PortCastelló convoca el XIII Concurso de Postales Navideñas para escolares de 3 a 12 años

La Autoridad Portuaria de Castellón ha convocado la XIII Edición del Concurso de Postales Navideñas. “Dibuja tu Navidad con el puerto” es un concurso escolar de dibujo de postales navideñas dirigido a niños y niñas de entre 3 y 12 años que promueve su creatividad, acercándoles a la realidad portuaria. Dicho certamen, que organiza PortCastelló, está patrocinado por la Fundación PortCastelló y el parque de ocio infantil Kidom.

Premios individuales por categorías y uno colectivo por participación

El certamen establece tres categorías; infantil, primaria, de 1º a 3º, y otra, de 4º a 6º de primaria. Los premios consistirán en una bicicleta para cada uno de los ganadores en sus respectivas categorías, además de 2 entradas para cada uno de los ganadores al parque de ocio infantil KIDOM.

Asimismo, la Autoridad Portuaria de Castellón concederá una mención extraordinaria a la clase que haya tenido mayor participación de alumnado a la que premiará con un día de acceso gratuito al parque de ocio infantil Kidom para todos los alumnos de la clase.

Con los ganadores de cada una de ellas se editará la postal con la que la Autoridad Portuaria de Castellón felicitará las Navidades a la comunidad portuaria, instituciones, medios de comunicación y sociedad en general.

El objetivo del certamen es acercar el puerto de Castellón a la comunidad escolar y a los ciudadanos, potenciar la relación puerto-ciudad e involucrar a los más jóvenes con la actividad del puerto y darles a conocer su importancia e impacto en la sociedad castellonense.

Bases del concurso

Cada concursante presentará un único trabajo siempre con temática relacionada con el lema de la convocatoria. La técnica de dibujo a utilizar será libre a escoger por el artista y el trabajo deberá realizarse en formato DIN A4. Como todos los años el jurado está compuesto por profesionales del mundo del arte de reconocido prestigio en Castellón.

En cuanto al plazo de presentación, los dibujos deberán entregarse hasta las 14 del viernes 27 de noviembre y deberá hacerse vía mail a concursopostales@portcastello.com, donde se hará constar el asunto “XIII Concurso de dibujo de postales navideñas 2026/2027”, debiendo adjuntarse el formulario de inscripción, así como el dibujo en formato imagen y alta resolución.

Las centros y personas interesadas pueden consultar las bases completas del concurso y acceder al formulario de inscripción en la página web de PortCastelló.

Criterios de valoración

En cuanto al jurado cabe destacar que estará formado por representantes de la Autoridad Portuaria, así como por personas de reconocido prestigio en el mundo del arte. Asimismo, y, en relación con los criterios de valoración se centrarán en la originalidad del trabajo, la creatividad demostrada con respecto a la temática propuesta y la calidad de la técnica utilizada en función de la edad del concursante.