La participación en las elecciones generales de este domingo en la Comunitat Valenciana se sitúa a las 18 horas en el 71,15 %, 13,22 puntos más que en las de 2023, según el segundo avance facilitado por el Ministerio del Interior con los datos del 76,73 % de las mesas electorales.

En la provincia de Alicante la participación se sitúa en el 69,25 %, 12,54 puntos más que hace cuatro años, en la de Castellón es del 71,47 %, 12,61 puntos más, y en la de Valencia 72,26 %, 13,74 puntos más que en 2023.

La participación en la Comunitat Valenciana es de más de tres puntos superior a la media española, situada en el 68,13 %.