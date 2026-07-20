Onda viajará a la Edad Media del 7 al 9 de agosto con mercado, torneos y espectáculos

Onda volverá a transformarse en una villa medieval del 7 al 9 de agosto con una nueva edición de Onda Medieval. El casco histórico y el Castillo serán el escenario de un amplio programa de actividades gratuitas que incluirá mercado medieval, torneos de caballería, desfiles, música, teatro de marionetas y espectáculos para todos los públicos.

La programación se desarrollará durante la tarde y la noche de los tres días, con propuestas dirigidas tanto a vecinos como a visitantes.

La concejala de Comercio y Turismo, María Baila, ha destacado que se trata de "una cita que une historia, patrimonio, comercio y turismo" y que convierte el casco histórico "en un gran escenario al aire libre". Además, ha señalado que el evento forma parte de la programación especial de agosto, entre la festividad del Salvador y las actividades organizadas con motivo del eclipse solar del 12 de agosto.

Entre los actos más destacados figuran los desfiles de la comitiva real, los torneos medievales con justas a caballo y combates, así como los espectáculos nocturnos con antorchas por las calles del mercado.

La programación también reserva un espacio destacado al público familiar con representaciones de teatro de marionetas, además de charlas y demostraciones sobre la vida en la Edad Media, la vestimenta de los caballeros, las armas o la importancia del caballo en aquella época.

El mercado medieval, el campamento instalado junto al Castillo, las caballerizas y la animación de calle completarán la oferta de esta cita, que busca reforzar el atractivo turístico y cultural de Onda durante el verano.

La programación completa puede consultarse en la página web de Turismo de Onda.