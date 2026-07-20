TURISMO

La ocupación hotelera en Castellón alcanza el 79% en la primera quincena de julio

Los hoteles de cuatro estrellas lideran el crecimiento y Peñíscola registra un 85% de ocupación, mientras las reservas para la segunda mitad del mes ya superan el 76%.

Onda Cero Castellón

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Peñíscola se venderá ante más de 700 agentes de viajes de la Península en seis workshop
Peñíscola se venderá ante más de 700 agentes de viajes de la Península en seis workshop | Ayuntamiento de Peñiscola

La provincia de Castellón mantiene la buena evolución turística con la que arrancó el verano. Según los datos de la patronal HOSBEC, la ocupación hotelera alcanzó el 79% durante la primera quincena de julio, lo que supone un incremento de 3,6 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se situó en el 75,4%.

Los hoteles de cuatro estrellas son los que presentan mejores resultados, con una ocupación del 81%, tres puntos por encima de la registrada en el verano de 2025.

El turismo nacional continúa siendo el principal motor de la actividad hotelera y representa el 83,8% de las estancias. No obstante, también crece de forma progresiva la presencia de visitantes internacionales. Francia se mantiene como el principal mercado extranjero, seguida de República Checa y Eslovaquia, que ganan peso por delante del Reino Unido y Rumanía.

Entre los principales destinos de la provincia destaca Peñíscola, que alcanza un 85% de ocupación en los primeros quince días de julio y consolida su posición como uno de los referentes turísticos del litoral castellonense.

Las previsiones para la segunda quincena también son positivas. Las reservas confirmadas ya alcanzan el 76,3% y el sector espera que esta cifra continúe creciendo a medida que se acerquen las semanas de mayor afluencia turística, lo que permitiría cerrar julio con niveles de ocupación similares o incluso superiores a los registrados en el inicio del mes

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