Valencia se prepara para vivir una noche muy especial de música en directo. El Iberdrola Music Festival llega al Roig Arena este sábado 28 de noviembre con Estopa como gran protagonista, en el que será el único concierto que el dúo catalán tiene previsto ofrecer en todo 2026. La cita contará también con la actuación de Mafalda Cardenal y forma parte de las celebraciones del 125 aniversario de Iberdrola.

La compañía ha querido conmemorar esta fecha tan señalada compartiendo su historia con la ciudadanía a través de la música, un punto de encuentro capaz de unir a personas de diferentes generaciones, profesiones y procedencias.

La programación arrancará a las 19:45 horas con la actuación de Mafalda Cardenal, mientras que Estopa tomará el escenario a las 21:15 horas. Las puertas del recinto se abrirán a las 18:30 horas. La organización recomienda acudir con suficiente antelación y comprobar previamente cuál es el acceso correspondiente para evitar esperas.

Todo lo que debes saber antes de acudir al Iberdrola Music Festival

El Roig Arena contará con diferentes accesos para facilitar la entrada de los asistentes. Antes de desplazarse hasta el recinto, conviene consultar el plano de accesos y tener en cuenta las normas de seguridad establecidas por la organización.

Entre los objetos que no estarán permitidos figuran las maletas, los trolleys y las mochilas de más de 20 litros, las botellas y latas de más de 50 centilitros, los recipientes de vidrio o metal, los perfumes, desodorantes y aerosoles, los palos selfie, los paraguas rígidos, las cámaras profesionales y cualquier objeto que pueda considerarse peligroso.

Tampoco se permitirá acceder con bicicletas, patinetes, monopatines, armas, equipos profesionales de grabación, megáfonos, bengalas, explosivos, bebidas alcohólicas o sustancias ilícitas, entre otros elementos.

Por el contrario, sí estará permitido acceder con una botella de agua de plástico blando de hasta 500 mililitros, sin tapón, así como un bocadillo o una pieza de fruta para consumo propio, debidamente envueltos en papel film. También se admitirán bolsos y mochilas de hasta 40 x 20 x 20 centímetros o 20 litros de capacidad, teléfonos móviles, baterías externas de hasta siete pulgadas, cámaras compactas no profesionales y paraguas plegables.

En el caso de necesitar guardar algún objeto, el recinto dispondrá de un servicio de consigna de pago situado en el exterior.

¿Pueden asistir los menores?

La organización ha establecido unas condiciones específicas para los menores de edad. Los jóvenes de 14 y 15 años podrán acceder sin acompañante, siempre que presenten la autorización firmada correspondiente.

En el caso de los menores de 14 años, deberán acudir acompañados de un adulto responsable mayor de 18 años y presentar igualmente la autorización firmada por su padre, madre o tutor legal.

Todos los asistentes, independientemente de su edad, deberán disponer de entrada para acceder al concierto.

Música y compromiso social: el 125 aniversario de Iberdrola

La cita de Valencia dará continuidad al calendario de celebraciones del 125 aniversario de Iberdrola, que ya tuvo uno de sus momentos destacados el pasado 27 de junio con el Iberdrola Music Festival, celebrado en el recinto Iberdrola Music de Madrid.

Aquel festival reunió sobre el escenario a artistas de la talla de Lenny Kravitz, Manuel Carrasco, Ana Mena y Álvaro de Luna, además de la DJ Lola Bozzano.

Pero la celebración de este aniversario va más allá de la música. Iberdrola ha querido vincular sus eventos con el impulso de diferentes proyectos sociales a través de cinco entidades con las que colabora: la Asociación Española Contra el Cáncer, Acción contra el Hambre, la Fundación Tu Techo, dedicada al apoyo a jóvenes vulnerables y personas con discapacidad; Betania, que trabaja con familias afectadas por la dana en Valencia; y la Fundación Integra, centrada en favorecer la inserción laboral de personas en situación de exclusión social y personas con discapacidad.

Además, el evento apuesta por la sostenibilidad y anima a los asistentes a contribuir a reducir su impacto ambiental mediante pequeños gestos, como utilizar el transporte público siempre que sea posible y hacer un uso correcto de los puntos de reciclaje habilitados en el recinto.

Valencia se convertirá así en protagonista de una de las grandes citas musicales vinculadas al 125 aniversario de Iberdrola. Una oportunidad para disfrutar de Mafalda Cardenal y, especialmente, de Estopa en una noche única, con el aliciente de ser el único concierto del grupo anunciado para 2026.