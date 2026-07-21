Nealis Tech lanza un programa de innovación abierta para buscar soluciones a los retos urbanos

Nealis Tech ha puesto en marcha la primera edición de Nealis Innovation Challenge, un programa de innovación abierta dirigido a startups, empresas emergentes y proyectos tecnológicos con el objetivo de desarrollar soluciones para mejorar la gestión de los servicios urbanos y las infraestructuras críticas.

La iniciativa, impulsada por Nealis Innovation Hub con el apoyo de València Innovation Capital, plantea dos retos principales: desarrollar modelos digitales que permitan anticipar incidencias y mejorar la toma de decisiones, y crear sistemas capaces de detectar de forma temprana fugas de gas para reforzar la seguridad y la eficiencia de las redes urbanas.

Las propuestas seleccionadas podrán validar sus tecnologías en el sandbox urbano de València y trabajarán junto a los equipos de negocio, tecnología e innovación de la compañía para desarrollar proyectos piloto con aplicación práctica.

El director de Nealis Tech, Marcos Rozas, ha explicado que el objetivo es "acercar el talento innovador a retos reales que afectan a la gestión de los servicios urbanos y las infraestructuras críticas" e identificar tecnologías "con potencial de transformación" que puedan generar "un impacto tangible tanto para nuestros negocios como para la ciudad".

Por su parte, la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València, Paula Llobet, ha señalado que "la innovación abierta es una de las herramientas más eficaces para transformar los retos de nuestras ciudades en oportunidades" y ha destacado la importancia de conectar el talento emprendedor con las necesidades de empresas e instituciones.

La convocatoria permanecerá abierta hasta septiembre y las empresas interesadas podrán presentar sus candidaturas para optar a un proceso de acompañamiento especializado y validación de sus soluciones en un entorno real.