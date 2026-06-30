NDS celebra su asamblea de verano con la mirada puesta en el 15 aniversario de la asociación

La presidenta de NDCS, M.ª Carmen Miralles, abrió la sesión destacando la implicación de las socias y la consolidación de una red profesional que continúa creciendo, generando conexiones y promoviendo nuevas oportunidades de colaboración. Durante la Asamblea se repasaron las principales acciones impulsadas por la asociación, entre ellas encuentros profesionales, jornadas formativas, visitas empresariales y culturales, actividades de networking e iniciativas desarrolladas junto a otras entidades. También se puso en valor la participación de las socias en proyectos empresariales, institucionales y sociales, así como los reconocimientos, nombramientos y logros profesionales alcanzados durante los últimos meses.

Una red activa, conectada y con nuevos proyectos

La sesión permitió analizar la evolución de NDCS y el trabajo realizado para reforzar la visibilidad de la asociación y de sus integrantes, divulgar sus proyectos y trayectorias y estrechar la colaboración con empresas, instituciones, medios de comunicación y entidades del territorio. La asociación destacó igualmente la labor desarrollada por sus diferentes comités de trabajo, centrados en la incorporación de nuevas socias, la formación, la comunicación, la organización de eventos y el impulso de iniciativas vinculadas al talento y al conocimiento. El trabajo de NDCS se articula a través de una Junta Directiva integrada por M.ª Carmen Miralles, presidenta; Yolanda Reig, vicepresidenta; Susana Pérez Badal, secretaria; Ana Olucha, tesorera; y las vocales Mónica Boix, Lydia García, Susana Pérez Peris y M.ª Ángeles Palmi. A esta labor se suma la implicación activa de las socias, que colaboran en los distintos comités de la asociación y contribuyen, con su experiencia y compromiso, al desarrollo de proyectos, actividades e iniciativas.«NDCS continúa avanzando gracias al compromiso, la experiencia y la generosidad de sus socias. Nuestra prioridad es seguir construyendo una red útil, cercana y dinámica, capaz de generar conocimiento, relaciones profesionales y nuevas oportunidades de colaboración», señaló M.ª Carmen Miralles.

El 15.º aniversario, uno de los grandes proyectos de la asociación

La Asamblea sirvió también para avanzar en la preparación del 15.º aniversario de NDCS, una celebración que reconocerá la trayectoria de la asociación, la aportación de sus socias y el valor de una red que lleva años creando conexiones y generando futuro. La programación prevista incluirá acciones para recuperar la historia de NDCS, poner en valor la trayectoria de sus socias, reconocer la aportación de quienes han formado parte de la asociación y una gala conmemorativa que reunirá a socias, antiguas integrantes, empresas, instituciones y entidades colaboradoras. Tras la sesión de trabajo, las asistentes compartieron una comida de bienvenida al verano, reforzando los vínculos personales y profesionales que caracterizan a la asociación.