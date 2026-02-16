Los médicos de Castellón continúan las movilizaciones contra el Estatuto Marco con huelgas semanales hasta junio

La profesión médica en Castellón se suma al calendario de movilizaciones en protesta por el Estatuto Marco del Personal Estatutario del Sistema Nacional de Salud presentado por el Ministerio de Sanidad. Tras la manifestación nacional del pasado 14 de febrero en Madrid, los sindicatos médicos han convocado huelgas semanales hasta junio, con paros del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

El Colegio Oficial de Médicos de Castellón (COMCAS) ha reiterado su respaldo a todas las movilizaciones que defiendan la profesión y reconocen la especificidad formativa y de responsabilidad de los facultativos. Su presidente, el Dr. Carlos Vilar, ha señalado que “reivindicamos unas condiciones laborales dignas y un marco normativo que reconozca la especificidad de nuestra formación y responsabilidad” e insiste en que esto repercute directamente en la calidad asistencial que recibe la ciudadanía.

Los sindicatos médicos han rechazado el último borrador del Estatuto Marco por no incluir las principales reivindicaciones del sector: mantiene la estructura vigente de jornada y horarios, no reconoce formación, especialidades ni responsabilidades, y omite regulación de la jubilación y el cómputo de horas de guardia para la edad de retiro. Por el contrario, los sindicatos mayoritarios SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF han mostrado su apoyo al texto ministerial.

Durante los días de huelga, se han convocado concentraciones a las 11:00 horas en los centros sanitarios de la provincia de Castellón. El comité organizador de las movilizaciones está formado por seis sindicatos médicos: CESM, SMA, Metges de Catalunya, Amyts, SME y O’Mega.