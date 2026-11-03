Almassora se prepara para convertirse en punto de encuentro del cine en formato corto. El Festival Internacional de Cortometrajes ALMA celebrará su octava edición a partir del próximo lunes, 9 de noviembre, con un reconocimiento destacado para uno de los actores españoles con mayor proyección internacional: Jaime Lorente recibirá el Alma de Oro del certamen.

El anuncio lo han realizado el concejal de Cultura, Vicente Blay Casino, y el director del festival, Sergi González, quienes han avanzado los detalles de una edición que volverá a situar a Almassora en el calendario audiovisual. El certamen ha recibido cerca de un millar de trabajos y ha seleccionado 33 cortometrajes para su sección oficial. De ellos, nueve están preseleccionados para los premios Goya.

Jaime Lorente recibirá el Alma de Oro del Festival Internacional de Cortometrajes de Almassora | Ajuntament de Almassora

Proyecciones gratuitas durante toda la semana

La renovada Casa de la Cultura acogerá las sesiones de la sección oficial durante toda la semana, a partir de las 21.30 horas. Las proyecciones serán gratuitas y estarán abiertas a todos los públicos. Además, los asistentes recibirán un bono 2x1 para los cines Sucre.

El festival también acercará el cine a los más jóvenes con pases especiales matutinos dirigidos a los centros educativos. La entrega de premios tendrá lugar el sábado 14 de noviembre.

Jaime Lorente, un rostro internacional

El Alma de Oro reconocerá la trayectoria de Jaime Lorente, que alcanzó una enorme popularidad internacional gracias a sus interpretaciones de Denver en La casa de papel y Nano en Élite, dos de las producciones españolas de mayor repercusión en Netflix.

El actor ha participado también en proyectos como El Cid, Cristo y Rey y Mano de hierro. A su trayectoria en televisión y cine suma su trabajo en teatro y su faceta como director, con su primera película, El mal hijo, estrenada en salas el pasado mes de octubre.

Con esta programación, Almassora encara una nueva edición de un festival que refuerza su apuesta por el audiovisual y que invita al público a disfrutar gratuitamente de algunas de las mejores propuestas del cortometraje actual.