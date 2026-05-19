La industria cerámica analizará su transformación en una nueva edición de QUALICER en Castellón

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana en su demarcación de Castellón ha presentado una nueva edición del Congreso QUALICER, que se celebrará los próximos 10, 11 y 12 de junio en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón.

Un foro internacional con más de tres décadas de historia

Durante la presentación, la organización destacó que QUALICER “no es únicamente un congreso técnico”, sino que desde 1990 es “un punto de encuentro esencial para el sector cerámico internacional”, donde se comparten conocimientos y se debate sobre el futuro de la industria.

El congreso nació en el seno del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Castellón y en el laboratorio Sebastián Carpi, con el objetivo de aportar rigor técnico, innovación y visión estratégica al sector cerámico.

Un sector en transformación

En un contexto marcado por la transición energética, la presión regulatoria en materia de emisiones, la competencia internacional y la necesidad de innovación, la organización subraya que el congreso adquiere “una dimensión aún mayor”.

QUALICER se plantea como un foro independiente para analizar los retos del sector desde una perspectiva técnica y constructiva.

“Now, the full view”: una visión integral del sector

Bajo este lema, la edición de 2026 propone una visión global e interconectada de la industria cerámica.

Según la organización, “ya no se puede hablar de tecnología sin hablar de energía, ni de producción sin sostenibilidad, ni de producto sin instalación o mercado”, por lo que el congreso integra todos estos factores en un mismo enfoque.

Tres ejes estratégicos y dos pilares transversales

El programa se articula en tres grandes bloques: estrategia y competitividad global, sostenibilidad y transición energética, e instalación y futuro de la construcción.

Estos ejes se apoyan en dos pilares transversales: la calidad como cultura empresarial y la innovación tecnológica como base del desarrollo industrial.

Desde la organización se defiende además que “compartir conocimiento no debilita la competitividad, sino que refuerza el ecosistema técnico del sector”.

Nuevo formato en sala plenaria única

QUALICER 2026 introduce cambios organizativos con el objetivo de “maximizar el valor del congreso”, apostando por un formato más dinámico en una única sala plenaria en la Sala Sinfónica del Auditorio de Castellón.

El programa se estructurará mediante ponencias por invitación directa de alto nivel técnico.

Participación internacional y contenidos técnicos

El congreso contará con expertos procedentes de Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Italia, México, Reino Unido, Turquía y España.

Entre los temas destacados figuran la electrificación industrial, la inteligencia artificial aplicada al sector, la descarbonización y la eficiencia energética.

Un workshop internacional sobre seguridad

Como novedad, QUALICER 2026 ampliará su duración a tres jornadas con la incorporación de un workshop internacional el 12 de junio en la sede del Colegio de Ingenieros Industriales de Castellón.

Esta sesión se centrará en la evolución de la normativa de ensayo de resistencia al deslizamiento mediante el método del péndulo, vinculado a la seguridad en pavimentos.

Impacto en el territorio

La organización subraya que el congreso tiene un impacto directo en el posicionamiento de Castellón como punto de encuentro internacional del sector cerámico, generando actividad económica y atracción de talento.

Un congreso en evolución

Desde el Colegio se insistió en que esta edición supone una evolución del modelo del congreso: “Qualicert continúa, evoluciona y seguirá estando al servicio del sector cerámico”, destacando su adaptación a los nuevos retos de la industria.