El Hospital General de Castellón avanza en la puesta en marcha de su Unidad de Radioterapia Intraoperatoria con el acelerador de electrones

El Hospital General de Castellón ha sacado a licitación por más de 570.000 euros el servicio de mantenimiento del acelerador de electrones destinado a la futura Unidad de Radioterapia Intraoperatoria, un paso que marca el inicio de las fases finales necesarias para su puesta en funcionamiento.

Según fuentes sanitarias, este procedimiento forma parte del proceso de validación exigido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que establece distintos controles técnicos y administrativos antes de autorizar el uso clínico del equipo.

La licitación coincide con el comienzo de la fase de calibración del dispositivo, uno de los últimos requisitos previos a su autorización definitiva. Este proceso se enmarca dentro de la compleja tramitación regulatoria necesaria para la instalación de tecnología de radioterapia de alta precisión.

Un proceso técnico supervisado por el Consejo de Seguridad Nuclear

El Hospital General recuerda que la puesta en marcha del acelerador de electrones requiere una serie de autorizaciones escalonadas por parte del CSN, que garantizan el cumplimiento de la normativa de seguridad radiológica.

Tras obtener el visto bueno para la fase de comisionado, el equipo ha sido trasladado al Hospital Provincial de Castellón, donde se están realizando pruebas y ajustes técnicos en un búnker específico de radioterapia, diseñado para mediciones con radiación ionizante.

Una vez completadas estas pruebas de calibración, el dispositivo regresará al bloque quirúrgico del Hospital General, a la espera de la inspección final del CSN, que deberá emitir la autorización definitiva para su uso clínico.

Una tecnología avanzada para cirugía oncológica

El acelerador de electrones permitirá desarrollar técnicas de radioterapia intraoperatoria, un tratamiento que consiste en administrar radiación directamente sobre el lecho tumoral durante la intervención quirúrgica.

Este procedimiento está indicado especialmente en determinados cánceres, como los de mama y algunos tumores ginecológicos, y tiene como objetivo reducir la exposición de los tejidos sanos a la radiación, mejorando la precisión del tratamiento.

La futura puesta en marcha de esta unidad supone un avance en la incorporación de tecnología oncológica de alta especialización en el sistema sanitario de la provincia de Castellón.