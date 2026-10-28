La Guardia Civil detiene a un hombre por causar daños a ocho vehículos en Benicarló

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 29 años como presunto autor de varios daños a vehículos estacionados en la vía pública en Benicarló. La investigación comenzó tras las denuncias de varios propietarios que alertaron de que, entre los días 9 y 13 de octubre, sus coches habían sufrido daños en los espejos retrovisores. El valor de los desperfectos de los tres primeros casos investigados asciende a 2.337,72 euros.

Las pesquisas permitieron identificar, localizar y detener al presunto responsable de estos hechos. Además, los agentes abrieron una segunda línea de investigación que permitió relacionar al detenido con otros cinco delitos de daños a vehículos cometidos también en Benicarló el pasado 9 de octubre. En estos últimos casos, los desperfectos ocasionados se valoran en aproximadamente 1.500 euros.

En total, se le atribuyen ocho delitos de daños, con un perjuicio económico que supera los 3.500 euros. La Guardia Civil ha instruido las diligencias correspondientes y las ha puesto a disposición de la autoridad judicial competente de Vinaròs.