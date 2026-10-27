La Guardia Civil detiene a cinco personas en Almazora y desmantela un grupo dedicado al tráfico de drogas

La Guardia Civil de Castellón ha detenido a cinco personas, de entre 28 y 46 años, en la localidad de Almazora por su presunta implicación en delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico.

La actuación, denominada operación Sabaria, se inició tras detectar varios inmuebles residenciales que, según la investigación, eran utilizados como puntos de venta de sustancias estupefacientes. Las pesquisas permitieron constatar la existencia de un grupo criminal asentado en la localidad, cuya actividad generaba una continua afluencia de consumidores en las inmediaciones de las viviendas.

Una plantación de marihuana en el interior de un inmueble

Durante la fase de explotación de la operación, los agentes llevaron a cabo una entrada y registro en un inmueble vinculado a la organización, donde intervinieron un total de 400 plantas de marihuana en avanzado estado de floración.

En el registro también se incautaron 1.175 macetas, 14 botes de productos precursores y diverso material empleado habitualmente en instalaciones de cultivo interior de marihuana. Entre los efectos intervenidos figuran condensadores, evaporadores de conductos, extractores de aire, filtros de carbón antiolores, ventiladores y diferentes sistemas de iluminación.

El dispositivo policial contó con la participación de varias patrullas de la Comandancia de Castellón, especialistas del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, un perro detector de sustancias estupefacientes y otro especializado en la detección de dinero, además de personal del área de investigación.

Las diligencias, a disposición judicial

La investigación ha concluido con la detención de cinco personas y la intervención de las plantas y los materiales utilizados para el cultivo de marihuana.

Las diligencias, instruidas por el Puesto Principal de la Guardia Civil de Almazora, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia número 3 de Castellón de la Plana.