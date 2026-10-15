La Guardia Civil desmantela dos plantaciones de marihuana en Cirat con más de 4.000 plantas

La Guardia Civil ha desmantelado dos plantaciones de marihuana en las inmediaciones del río Mijares, a su paso por Cirat, en la comarca del Alto Mijares. La operación se ha saldado con la detención de cuatro personas, de entre 23 y 40 años, como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas. Los cultivos albergaban un total de 4.020 plantas, con un peso bruto aproximado de ocho toneladas y un valor estimado en el mercado ilícito de cerca de dos millones de euros.

Las instalaciones funcionaban mediante el sistema conocido como cultivo de «guerrilla», en enclaves apartados y con construcciones rudimentarias para facilitar la vigilancia y el cuidado de las plantas. Los agentes localizaron 2.200 ejemplares en una de las ubicaciones y otros 1.820 en la segunda. Todas se encontraban en fase de floración y próximas a su recolección.

Durante la intervención en la segunda plantación, los agentes sorprendieron a cuatro personas cortando los cogollos de marihuana para sacarlos del lugar. Los detenidos fueron arrestados por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas. Además, la Guardia Civil intervino dos sacos con cogollos que pesaban en conjunto 40 kilos.