La Guardia Civil desarticula un grupo criminal especializado en robos en áreas de servicio de la AP-7

La Guardia Civil de Castellón ha desarticulado un grupo criminal presuntamente dedicado a cometer robos en áreas de servicio de la autopista AP-7 y ha detenido a cuatro hombres de entre 35 y 45 años. A los arrestados se les atribuyen dos delitos de robo con violencia e intimidación, dieciséis robos con fuerza en el interior de vehículos, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. La actuación se desarrolla en el marco de la denominada Operación Apertura, iniciada a principios de 2026 tras detectarse un incremento de robos en áreas de servicio de las provincias de Castellón, Valencia, Alicante y Murcia.

Según la investigación, los integrantes de la organización actuaban de manera coordinada y contaban con capacidad para desplazarse durante una misma noche por distintos puntos de la AP-7. Para ello utilizaban dos vehículos, uno destinado a los desplazamientos habituales y otro empleado presuntamente para la comisión de los robos, ambos a nombre de terceras personas. Los agentes determinaron que los sospechosos realizaban labores previas de vigilancia en las áreas de servicio para comprobar la presencia policial y seleccionar posibles objetivos antes de ejecutar los hechos delictivos.

Las pesquisas también permitieron constatar que los detenidos utilizaban fragmentos de bujía para fracturar rápidamente las ventanillas de los vehículos y acceder a su interior. Como resultado de la operación, la Guardia Civil efectuó dos registros domiciliarios en Torrevieja, donde recuperó joyas, dinero de distintos países y diversos objetos relacionados con los robos investigados, además de intervenir dos vehículos de alta gama. Asimismo, en los vehículos utilizados por los presuntos autores se localizaron guantes, linternas, navajas, destornilladores, un spray de defensa, una bujía y dos palos de golf. Las diligencias han sido instruidas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón y por la Guardia Civil de Burriana.