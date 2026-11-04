La Guardia Civil acercará los trámites de armas a los municipios del interior de Castellón durante 2027

La Guardia Civil de Castellón mantendrá durante 2027 el servicio de Intervención Móvil de Armas (IMA), una iniciativa que permite acercar los trámites administrativos relacionados con la tenencia y el uso de armas a los municipios del interior de la provincia.

Este servicio itinerante facilita a los ciudadanos la realización de consultas, entrega de documentación y gestiones relacionadas con licencias, autorizaciones y otros procedimientos de la Intervención de Armas y Explosivos.

La atención se realizará, con carácter general, junto a los ayuntamientos de las localidades incluidas en el calendario o en el lugar que determine cada municipio. El horario establecido será de 9.30 a 13.30 horas.

La Guardia Civil de Castellón continuará con el servicio de Intervención Móvil de Armas (IMA) | Guardia Civil

Atención con y sin cita previa

Los ciudadanos podrán solicitar cita previa a través del teléfono 060 o mediante la página web oficial de la Guardia Civil. No obstante, también se atenderá a quienes acudan sin reserva, aunque tendrán prioridad las personas que dispongan de cita concertada.

Además, no será necesario desplazarse al municipio de residencia para realizar estas gestiones. Cualquier ciudadano podrá acudir a la localidad que mejor se adapte a sus necesidades y disponibilidad.

En caso de no poder acudir en la fecha prevista para su municipio, también podrá realizar los trámites en cualquiera de las otras localidades incluidas en el calendario de desplazamientos.

Con esta iniciativa, la Guardia Civil pretende evitar desplazamientos innecesarios hasta Castellón y mejorar la atención administrativa, especialmente para los vecinos de las zonas rurales y de los municipios más alejados de la capital.