La Generalitat impulsa la mejora de infraestructuras en 23 municipios de Castellón en riesgo de despoblación

La Generalitat Valenciana ha aprobado una línea de ayudas dotada con 1.556.549 euros para mejorar edificios, espacios públicos e infraestructuras municipales en localidades en riesgo de despoblación. Del total de 36 municipios beneficiarios, 23 pertenecen a la provincia de Castellón, que concentra el mayor número de ayudas concedidas.

La subvención, publicada este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), financiará el 100 % de actuaciones como la rehabilitación de edificios públicos, la mejora de la accesibilidad, la adecuación de pavimentos, la renovación de parques infantiles o el acondicionamiento de espacios públicos.

Los municipios castellonenses beneficiarios son Castell de Cabres, Villores, Zorita del Maestrat, Argelita, Fuentes de Ayódar, Herbers, Almedíjar, Xodos, Ludiente, Palanques, Vallat, La Torre d'en Besora, Gaibiel, Benafigos, Ares del Maestrat, Azuébar, Arañuel, Aín, Castellfort, Castillo de Villamalefa, El Toro, Zucaina y Alcudia de Veo.

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha destacado que se trata de la primera convocatoria de estas ayudas, creadas para mejorar las infraestructuras donde se prestan servicios públicos esenciales y contribuir a fijar población en los municipios más pequeños.

Además, ha subrayado que todos los ayuntamientos beneficiarios cuentan con un presupuesto anual inferior a 600.000 euros, por lo que estas subvenciones resultan fundamentales para ejecutar actuaciones básicas que mejoren la calidad de vida de sus vecinos y refuercen el equilibrio territorial de la Comunitat Valenciana.