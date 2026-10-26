Fundación Ateneu Castelló reclama una atención continuada para las personas con daño cerebral adquirido

Fundación Ateneu Castelló ha conmemorado este lunes el Día del Daño Cerebral Adquirido (DCA) con la lectura del manifiesto del movimiento asociativo, bajo el lema «La vida continúa. El apoyo también». La entidad reclama una atención especializada, coordinada y accesible que garantice la continuidad de los apoyos después del alta hospitalaria y acompañe a las personas afectadas y a sus familias a largo plazo.

En la Comunitat Valenciana, 52.451 personas viven con daño cerebral adquirido, una discapacidad que puede estar causada por un ictus, un traumatismo craneoencefálico o un tumor cerebral, entre otras causas, y que puede provocar secuelas físicas, cognitivas, emocionales y conductuales.

Durante el acto, celebrado a las puertas del centro de atención de la fundación, personas con DCA han dado voz a las reivindicaciones del colectivo, que reclama la puesta en marcha de un Plan Nacional de Atención al Daño Cerebral Adquirido, la creación de un código diagnóstico específico al alta hospitalaria y la elaboración de un censo estatal que permita conocer la dimensión real de esta discapacidad, con independencia de su origen.

El manifiesto también defiende una atención integral, inclusiva y universal, sin diferencias por el lugar de residencia, la situación económica o las necesidades individuales. El objetivo es que los apoyos no finalicen con la hospitalización, sino que se mantengan durante las distintas etapas de la vida de las personas afectadas.

El nuevo centro de rehabilitación encara la recta final

La jornada ha contado con la presencia de la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco; la concejala de Servicios Sociales y Mayores, Clara Adsuara; la delegada del Consell, Susana Fabregat; la directora general de las Personas con Discapacidad de la Generalitat Valenciana, Bárbara Congost, y la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlá.

Antes de la lectura del manifiesto, las representantes institucionales han visitado las obras del nuevo Centro de Rehabilitación para la Autonomía Personal y Participación Social (CRAPPS) de Ateneu Castelló, que se encuentran en su fase final. La instalación permitirá mejorar la atención e incrementar las plazas disponibles para personas con daño cerebral adquirido.

La presidenta de Fundación Ateneu Castelló, Amalia Dieguez, ha señalado que la apertura del nuevo espacio será un paso previo para avanzar en la concertación del servicio con la Generalitat Valenciana.

"Con la apertura de este espacio, el siguiente paso es la concertación con la Generalitat del primer centro de rehabilitación para la autonomía personal y participación social de la Comunitat Valenciana, para mejorar el servicio de las personas con DCA y sus familias", ha afirmado.

Una inversión conjunta de las tres administraciones

El proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento de Castellón, que han contribuido a financiar y hacer posible la nueva infraestructura.

La Generalitat, a través de la conselleria correspondiente, ha aportado 750.000 euros, mientras que la Diputación de Castellón ha destinado 250.000 euros. Por su parte, el Ayuntamiento ha cedido el espacio y ha comprometido una aportación de 100.000 euros en 2026, además de otros 100.000 euros anuales en 2027 y 2028.

Con esta iniciativa, Fundación Ateneu Castelló busca reforzar los recursos de rehabilitación y participación social para las personas con daño cerebral adquirido y sus familias, en línea con la reivindicación del movimiento asociativo de garantizar una atención continuada más allá del ámbito hospitalario.