FUGA Penyagolosa Trails y Cajamar renuevan su alianza por tercer año consecutivo

FUGA Penyagolosa Trails y Cajamar han renovado su acuerdo de patrocinio, consolidando una colaboración que alcanza ya tres años consecutivos. La entidad financiera reafirma así su apoyo a una de las pruebas de trail running más emblemáticas del territorio, con un fuerte arraigo en los municipios del interior de la provincia de Castellón.

La renovación del acuerdo permitirá seguir impulsando iniciativas vinculadas al crecimiento sostenible del evento, así como a la generación de oportunidades en el entorno rural por el que discurre la carrera. Ambas entidades destacan su compromiso compartido con valores como la cercanía, la sostenibilidad, la conexión con el territorio y el impulso del desarrollo local.

La directora territorial de Cajamar en Castellón, Mar Martí, ha subrayado que esta renovación “autentifica nuestro modelo financiero cooperativo, devolviéndole a nuestras comarcas lo que estas nos aportan”. Martí ha añadido que la entidad se siente “parte del territorio de la carrera” y que el proyecto permite “compartir un espíritu cooperativo y una visión de comunidad a través de un evento que proyecta Castellón al mundo”.

Sobre la prueba deportiva, ha destacado que “une, inspira y genera oportunidades”, y ha puesto en valor la sensibilidad de la organización hacia el entorno natural.

Por su parte, el director de FUGA Penyagolosa Trails, Tico Cervera, ha valorado muy positivamente la continuidad del patrocinio. “Que Cajamar siga formando parte del proyecto por tercer año consecutivo es una gran noticia. Más allá del patrocinio, valoramos especialmente la confianza y el compromiso que han demostrado en el crecimiento y la consolidación de la prueba”, ha señalado.

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La colaboración entre ambas entidades se traducirá de nuevo en distintas acciones vinculadas a la celebración de la carrera, que reúne cada año a miles de corredores y acompañantes y se ha consolidado como uno de los referentes del trail running a nivel nacional, además de un importante motor de dinamización para el interior de Castellón.