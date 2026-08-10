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Esclarecen una estafa inmobiliaria en Onda tras la venta fraudulenta de dos viviendas por más de 407.000 euros

La Guardia Civil ha investigado a cuatro hombres, de entre 52 y 67 años, como presuntos autores de una estafa inmobiliaria en Onda. La rápida actuación de los agentes permitió recuperar o bloquear más de 200.000 euros del dinero estafado.

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Esclarecen una estafa inmobiliaria en Onda tras la venta fraudulenta de dos viviendas por más de 407.000 euros
Esclarecen una estafa inmobiliaria en Onda tras la venta fraudulenta de dos viviendas por más de 407.000 euros | onda cero

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por una de las personas perjudicadas, que aseguró haber sido engañada durante la adquisición de los dos inmuebles. Las pesquisas permitieron destapar un entramado en el que los investigados habrían empleado documentación manipulada para obtener poderes notariales y actuar en nombre de terceras personas, aparentando así la legalidad de las operaciones de compraventa.

Una vez obtenidos los fondos procedentes de la venta, estos eran canalizados a través de distintas sociedades mercantiles mediante el uso de facturación presuntamente falsa, con el objetivo de dificultar el rastreo del dinero y dar una apariencia legal a los beneficios obtenidos. Los investigados están relacionados con presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y falsedad documental.

La actuación de la Guardia Civil permitió bloquear 161.619€ y recuperar otros 40.000€, que fueron reintegrados a la persona perjudicada, alcanzando una cantidad total recuperada de 201.619€. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Nules.

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