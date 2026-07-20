La Diputación destina 60.000 euros para mejorar la señal de televisión en siete municipios del interior de Castellón

La Diputación de Castellón destinará 60.000 euros a mejorar la captación de la señal de televisión en siete municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia.

La institución provincial ha aprobado una línea de subvenciones dirigida a los ayuntamientos propietarios de estas infraestructuras para financiar la adquisición de equipamiento destinado a los repetidores de televisión.

Las ayudas llegarán este año a Argelita, La Llosa, Castillo de Villamalefa, La Serratella, Ludiente, Fuentes de Ayódar y Villamalur.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha señalado que el objetivo es apoyar a los municipios con menos recursos y garantizar que quienes viven en el interior dispongan de servicios básicos en igualdad de condiciones. En este sentido, ha enmarcado estas ayudas dentro de la estrategia provincial para combatir la despoblación y favorecer el mantenimiento de población en el territorio.

Por su parte, el diputado de Ingeniería Interna, José María Andrés, ha explicado que las subvenciones permitirán mejorar los sistemas de recepción de la señal, solucionar problemas de cobertura, optimizar la captación y emisión de la TDT y renovar elementos como la ventilación y la protección de los equipos amplificadores.