La Diputación de Castellón se exhibe en Fitur como destino turístico de calidad los 365 días del año

La Diputación de Castellón refuerza en Fitur su apuesta por consolidar la provincia como destino turístico de excelencia durante todo el año. La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, y el vicepresidente y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, asisten a la Feria Internacional de Turismo de Madrid para mostrar todo el potencial del territorio y dejar claro que en Castellón, “ahí es”.

La provincia llega a Fitur con una oferta diversa y segmentada que combina 120 kilómetros de costa, la singularidad de los municipios del interior, el cicloturismo, los festivales de música y una gastronomía reconocida como seña de identidad. “El conjunto de la provincia convierte a Castellón en un referente turístico a nivel provincial, nacional e internacional”, ha destacado Barrachina.

Castellón se promociona ante profesionales del sector y público general como un destino capaz de atraer visitantes en cualquier época del año, reforzando así la desestacionalización y la diversificación de su oferta turística.

El turismo, motor económico de la provincia

La presidenta de la Diputación ha subrayado la importancia del turismo como motor económico en Castellón: representa el 14% del PIB provincial y genera empleo para cerca del 10% de la población, con alrededor de 25.000 puestos de trabajo.

Con el objetivo de mantener la tendencia positiva en visitantes y pernoctaciones, el Patronato Provincial de Turismo trabaja para impulsar la llegada de turistas durante los 365 días del año, reforzar la internacionalización y seguir sumando sinergias mediante la colaboración público-privada.

Marta Barrachina | ocr

Cuatro grandes ejes turísticos

La estrategia que se presenta en Fitur se apoya en varios productos clave:

🚴‍♂️

Castellón, una provincia a pedales

El cicloturismo será uno de los grandes protagonistas. La Diputación reafirma su compromiso con el Club de Producto Castellón Cycling, apostando por un destino adaptado a las necesidades de los ciclistas, con servicios de calidad y una oferta respetuosa con el medio ambiente.

🍽️

Castellón, una provincia que se saborea

La gastronomía volverá a tener un papel destacado con la marca Castelló Ruta de Sabor, que contará con un espacio propio en Fitur. Actualmente, más de 500 empresas y entidades certificadas forman parte de este club de producto que posiciona a la provincia como la gran despensa del Mediterráneo.

🎶

Castellón, tierra de festivales

Bajo la marca Castellón Tierra de Festivales, la provincia se ha consolidado como uno de los destinos líderes en la organización de grandes eventos musicales, con una importante capacidad de atracción de turismo nacional e internacional.

👵👴

Castellón Sénior, turismo todo el año

El programa Castellón Sénior, dirigido a mayores de 55 años, volverá a ser una de las apuestas clave por su carácter desestacionalizador. Para la temporada 2025/2026 se alcanzará un récord histórico de 12.398 plazas, tras incrementar un 25% el presupuesto hasta los 1,5 millones de euros, generando cerca de 40.000 pernoctaciones anuales en temporada baja.

Un escaparate de turismo de excelencia

Además de estos productos, el Patronato Provincial de Turismo presentará en Fitur diversas novedades y propuestas que convertirán, un año más, la feria en un gran escaparate para demostrar que Castellón y turismo de excelencia forman el binomio perfecto.