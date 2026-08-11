La Diputación activa ayudas de 10.000 euros para Tírig y Catí tras el incendio forestal

La Diputación de Castellón ha activado una línea de ayudas para los municipios de Tírig y Catí, afectados por el incendio forestal declarado en la zona y que ya ha sido dado por controlado tras calcinar 754 hectáreas. La institución provincial ha convocado este martes la comisión técnica de seguimiento de catástrofes para definir las ayudas destinadas a ambos municipios dentro del Plan Diputació Respon.

Tírig y Catí han sido declarados por la Diputación como zonas gravemente afectadas por el incendio, lo que les permitirá acceder a esta línea de apoyo destinada a paliar los daños ocasionados por la emergencia. La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha defendido una respuesta rápida para minimizar las consecuencias del fuego, mientras que el vicepresidente y responsable de Buen Gobierno, Héctor Folgado, ha concretado que cada ayuntamiento recibirá 10.000 euros, que podrán destinarse tanto a gasto corriente como a inversiones.

Tras la reunión de la comisión técnica se celebrará una junta de gobierno para aprobar las bases que regularán la concesión de estas ayudas. La línea de catástrofes del Plan Diputació Respon establece la cuantía de los fondos en función de la superficie afectada por el incendio y está dirigida a municipios de menos de 20.000 habitantes. Con esta medida, la Diputación pretende facilitar a Tírig y Catí recursos económicos para afrontar cuanto antes las consecuencias del incendio.