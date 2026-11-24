La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 26 y 44 años, como presuntos autores de un robo con fuerza en un establecimiento hostelero de Moncofa (Castellón), del que sustrajeron un televisor y una videoconsola.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por la persona perjudicada el pasado 23 de octubre. Según la Guardia Civil, los autores accedieron al local tras forzar la reja de seguridad.

Las pesquisas realizadas por agentes del puesto de Moncofa permitieron obtener indicios que situaban a los dos investigados en el establecimiento en el momento del robo.

Los dos hombres fueron detenidos el 19 de noviembre y las diligencias y los arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Nules.