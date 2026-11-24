La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 33 años e investigado a otro de 27 como presuntos autores de un robo con fuerza en una empresa de Figueroles (Castellón), de la que sustrajeron material eléctrico y cableado de cobre valorados en 30.000 euros.

La investigación comenzó el pasado mes de junio, tras una denuncia por un robo en el que los autores accedieron a las instalaciones mediante un butrón y se llevaron embarrados, cableado de cobre y cuadros eléctricos.

Las gestiones realizadas por el Equipo Roca de la Guardia Civil de Castellón, en colaboración con el de Sagunto y con la coordinación de otros equipos de este cuerpo desplegados en el territorio nacional, permitieron identificar y localizar a los presuntos responsables en Valencia.

La actuación, denominada operación ‘Esopo’, se enmarca en el Plan nacional contra los robos de cobre.

El detenido y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la autoridad judicial de guardia de Valencia.