Detenido en Castellón por explotar sexualmente a mujeres vulnerables en viviendas de Peñíscola y Benicarló

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de delitos de explotación sexual, lesiones, amenazas, coacciones y tráfico de drogas, en el marco de una investigación desarrollada durante meses en distintas localidades de la provincia de Castellón.

La operación se inició en junio de 2025 tras la interposición de una denuncia y permitió destapar un sistema organizado de captación y control de mujeres en situación de especial vulnerabilidad. Según las pesquisas, el detenido ofrecía dinero a mujeres —muchas de ellas en situación administrativa irregular y con graves dificultades económicas— para que ejercieran la prostitución en viviendas previamente acondicionadas para tal fin, principalmente en Peñíscola y Benicarló.

La explotación se sustentaba, según las diligencias practicadas, en la captación de mujeres en contextos de precariedad extrema, muchas con cargas familiares en sus países de origen. Tras atraerlas con promesas económicas, el detenido presuntamente se apropiaba de buena parte de sus ingresos y las mantenía en una dinámica de dependencia económica y psicológica.

De acuerdo con la investigación, el presunto autor no solo obtenía un beneficio económico directo de la actividad, sino que ejercía un férreo control sobre las mujeres mediante amenazas, coacciones y, en algunos casos, agresiones físicas para forzarlas a continuar ejerciendo. Las víctimas residían en las viviendas bajo supervisión constante y debían estar disponibles para clientes a cualquier hora.

Los investigadores constataron además que en los inmuebles se facilitaba el consumo de sustancias estupefacientes, tanto a las mujeres como a los clientes, lo que amplía el alcance delictivo de la actuación. La actividad generaba un trasiego continuo de personas y había provocado intervenciones policiales por quejas vecinales relacionadas con molestias y fiestas celebradas de madrugada.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón, e incluyó vigilancias, seguimientos y otras diligencias que permitieron reunir indicios sólidos sobre la actividad ilícita.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción competente de Vinaròs el pasado 30 de enero.

La Guardia Civil mantiene abiertas las actuaciones para determinar si existen más víctimas vinculadas a este entramado y continúa practicando gestiones para aportar nuevas evidencias a la investigación y a su entorno, sin descartarse nuevas detenciones.