Detenido en el aeropuerto de Castellón con 51 bolas de heroína en el organismo

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Castellón-Costa Azahar a un hombre de 29 años que transportaba 51 envoltorios de heroína ocultos en el interior de su organismo. La actuación se enmarca en una investigación para prevenir y detectar el tráfico de sustancias estupefacientes por vía aérea y se produjo el pasado 19 de septiembre, cuando los agentes detectaron al sospechoso a su llegada de un vuelo procedente de un país del espacio Schengen.

Los agentes observaron en el pasajero indicios compatibles con el transporte interno de droga, conocido como método del “bolero” o “mula”. Tras la expulsión de los envoltorios, se localizaron un total de 51 bolas que arrojaron un peso de 583 gramos y dieron positivo en heroína. El hombre fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Tras pasar a disposición judicial, el Juzgado de Guardia ha decretado su ingreso en prisión provisional. La investigación continúa abierta para determinar la procedencia y el destino de la sustancia intervenida y esclarecer si existen otras personas relacionadas con el transporte de la droga.