NARCOTRÁFICO

Detenido en el aeropuerto de Castellón con 51 bolas de heroína en el organismo

El arrestado, de 29 años, transportaba 583 gramos de droga mediante el método conocido como 'bolero' o 'mula' y ha ingresado en prisión provisional

Onda Cero Castellón

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Detenido en el aeropuerto de Castellón con 51 bolas de heroína en el organismo
Detenido en el aeropuerto de Castellón con 51 bolas de heroína en el organismo | ondacero.es

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Castellón-Costa Azahar a un hombre de 29 años que transportaba 51 envoltorios de heroína ocultos en el interior de su organismo. La actuación se enmarca en una investigación para prevenir y detectar el tráfico de sustancias estupefacientes por vía aérea y se produjo el pasado 19 de septiembre, cuando los agentes detectaron al sospechoso a su llegada de un vuelo procedente de un país del espacio Schengen.

Los agentes observaron en el pasajero indicios compatibles con el transporte interno de droga, conocido como método del “bolero” o “mula”. Tras la expulsión de los envoltorios, se localizaron un total de 51 bolas que arrojaron un peso de 583 gramos y dieron positivo en heroína. El hombre fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Tras pasar a disposición judicial, el Juzgado de Guardia ha decretado su ingreso en prisión provisional. La investigación continúa abierta para determinar la procedencia y el destino de la sustancia intervenida y esclarecer si existen otras personas relacionadas con el transporte de la droga.

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