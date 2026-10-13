Detenidas dos personas por un robo con fuerza en una vivienda de la Vall d’Uixó

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 40 años y a una mujer de 41 como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en una vivienda de la Vall d’Uixó. Los hechos ocurrieron el pasado 6 de octubre, después de que el propietario del inmueble alertara a los agentes de un posible robo en curso.

A su llegada, los agentes comprobaron que la cerradura había sido forzada y localizaron a los dos sospechosos cuando abandonaban la vivienda. Ambos portaban mochilas en las que los guardias civiles encontraron diversas joyas y herramientas que podrían haberse utilizado para manipular cerraduras. Estos efectos, junto con las circunstancias observadas y la información facilitada por el propietario, permitieron relacionar a los detenidos con los hechos.

La Guardia Civil procedió a su detención y remitió las diligencias a la autoridad judicial competente. El instituto armado recuerda la importancia de comunicar de inmediato cualquier actividad sospechosa para facilitar la intervención policial y prevenir posibles delitos.