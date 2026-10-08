Castellón contratará el Servicio de Ayuda a Domicilio por 5,46 millones durante tres años

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castellón ha aprobado la contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) por 5.463.850 euros durante tres años. El contrato se tramitará mediante procedimiento abierto.

El portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, ha señalado que la Junta también ha concedido “subvenciones por un total de 268.270 euros a 40 asociaciones y entidades prestadoras de servicios sociales” y ha otorgado licencia para construir 95 viviendas en la calle Río Pisuerga.

Las ayudas sociales se destinan a proyectos relacionados con la atención a necesidades básicas, apoyo a familias y menores, autonomía personal, inclusión social, rehabilitación psicosocial y acompañamiento frente a la soledad no deseada.

Además, el Ayuntamiento ha adjudicado por 293.190 euros las actividades de ocio y tiempo libre para alumnado de educación especial durante los periodos no lectivos. El servicio comenzará el 23 de diciembre de 2026 y se prolongará hasta septiembre de 2029.

En materia urbanística, se ha autorizado la construcción de 95 viviendas en la calle Río Pisuerga, junto a 95 trasteros, 139 plazas de aparcamiento, ocho plazas para motocicletas, un local comercial, piscina y urbanización interior.

La Junta también ha adjudicado por 481.514 euros para dos años la gestión del marketplace municipal comerciocastellon.es y sus 11 taquillas inteligentes.

Por último, se ha aprobado la adquisición de siete vehículos SUV por 240.741 euros para policías locales de municipios afectados por la DANA de octubre de 2024 y se han autorizado los mercados del Grao del 9 de octubre y del Recinto de Ferias y Mercados del 12 de octubre.