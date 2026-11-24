Castellón recibirá este sábado, 28 de noviembre, la Copa del Mundo de fútbol. La capital de la Plana será una de las paradas de la exposición itinerante ‘Reyes del Mundo’, una iniciativa organizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes.

El trofeo estará expuesto en la plaza Mayor, frente a los soportales del Ayuntamiento, y podrá visitarse de manera ininterrumpida desde las 10:00 hasta las 19:00 horas.

La iniciativa pretende acercar la Copa del Mundo a los aficionados y aficionadas de la Comunitat Valenciana y permitirles revivir las emociones del campeonato conquistado por la Selección española en 2026.

La capital de la Plana será la segunda parada de esta exposición en la Comunitat Valenciana. El recorrido comenzará en Valencia, donde la Copa del Mundo estará los días 26 y 27 de noviembre, continuará en Castellón el sábado 28 y concluirá en Alicante el domingo 29 de noviembre.