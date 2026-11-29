El candidato de Compromís-Front Valencià por Castellón, Ignasi Garcia, ha reconocido que la candidatura no ha conseguido el resultado que esperaba en las elecciones generales al no lograr el escaño en el Congreso de los Diputados. Pese a ello, ha agradecido el apoyo de las cerca de 40.000 personas que han confiado en la formación en la provincia.

«No hemos conseguido el objetivo que queríamos, queríamos tener un diputado y no lo tenemos, y creo que no hay que esconderlo», ha señalado Garcia durante su valoración de los resultados.

Garcia señala el contexto electoral y la caída de la izquierda

En su análisis de los resultados, Garcia ha calificado la campaña de «complicada» y ha apuntado al peso de las formaciones de derecha en la provincia. Según ha señalado, PP y Vox han concentrado conjuntamente el 56 % de los votos en Castellón.

También ha considerado que la estrategia del PSOE en torno al voto útil ha perjudicado a su candidatura. «El PSOE ha estado luchando contra la izquierda por el voto útil y eso, evidentemente, ha ido en nuestra contra», ha afirmado.

Garcia ha enmarcado el resultado castellonense en una tendencia más amplia de retroceso de las fuerzas de izquierda en el conjunto del Estado. No obstante, ha destacado que la candidatura unitaria ha permitido mantener el apoyo a Compromís-Front Valencià en la Comunitat, donde la formación sumamtres escaños (dos en Valencia y uno en Alicante).

«Hemos podido resistir porque la capacidad de haber hecho una candidatura unitaria entre todos y hacer el trabajo bien hecho ha hecho que la gente se active, que la gente reaccione, que la gente continúe votando y dándonos apoyo», ha explicado, aunque ha admitido que no ha sido suficiente para conseguir representación por Castellón.

Compromís asegura que seguirá defendiendo los intereses de Castellón

Pese a no obtener el diputado, el candidato ha asegurado que la formación continuará trabajando y escuchando a la ciudadanía. En este sentido, ha reivindicado el papel de las fuerzas de izquierda soberanistas como espacio de resistencia política.

Garcia también ha defendido que el valencianismo político seguirá teniendo presencia en el Congreso a través de los representantes de la formación que consigan escaño en otras circunscripciones. «Continuarán teniendo diputados que defiendan el valencianismo político y trabajen por los intereses de las comarcas de Castelló», ha manifestado.

Durante su intervención, también ha criticado la mayoría obtenida por PP y Vox y ha pedido a las fuerzas de izquierda, especialmente a aquellas con responsabilidades de gobierno, que reflexionen sobre los motivos que han llevado a este resultado.

De cara al futuro, Garcia ha situado las próximas elecciones municipales y autonómicas como una nueva oportunidad para la formación. «Estamos dispuestos a liderar la izquierda en las elecciones que vienen en mayo», ha afirmado.